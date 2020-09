Klaus Iohannis: PNL e motorul schimbării, iar PSD este promotorul politicii toxice pe care o vedem și în Parlament. Colaborările între ele sunt excluse (VIDEO)

Colaborările între PNL și PSD sunt excluse, a subliniat președintele Klaus Iohannis, miercuri, într-o conferință de presă, în care a declarat că liberalii sunt „motorul schimbării”, în timp ce formațiunea social-democrată este promotoarea „politicii toxice pe care o vedem în Parlament”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.