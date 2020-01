Președintele Klaus Iohannis a dat de înțeles că foștii lideri ai Pro România, Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu, au fost primiți în PNL pentru că au contribuit la demersurile liberalilor de a da jos Guvernul Dăncilă. Au existat niște negocineri în contextul moțiunii, iar acum acestea au fost finalizate.

„Este evident că au fost politicieni care au sprijinit activ demersurile PNL și e evident că aceste lucruri s-au făcut în baza unor negocieri politice care acum s-au finalizat prin acțiunile pe care am putut să le vedem”, a declarat Iohannis.

Foștii lideri ai Pro România, Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu, au fost primiți luni în PNL, devenind direct membri în conducerea centrală a partidului, Biroul Executiv

Alături de Constantin și Cîmpeanu, au intrat în PNL alți trei foști deputați Pro România care au votat învestirea Guvernului Orban: Mircea Banias, Damian Florea și Liviu Ioan Balint.

