Klaus Iohannis a declarat că, dacă va fi ales pentru un nou mandat la Controceni, nu se va pierde în discuții de complezență cu Guvernul PNL, ci va fi chiar intransigent, va avea convorbiri aplicate despre infrastructură cu noii miniștri și se va preocupa ca acestea să aibă și rezultate concrete.

Promisiunea vine după ce jurnalistul Antena 3 Radu Tudor l-a întrebat pe Iohannis „cât face” până la Sibiu. „Cât fac cu ce?”, i-a răspuns Iohannis, glumind. A mărturisit apoi că îi ia cu mașina 4 ore, moment în care Radu Tudor i-a solicitat ca de acum, dacă va fi reales președinte, să insiste pe infrastructură, un capitol la care România înregistrează un eșec de-a dreptul rușinos.

„Eu sunt ferm hotărât să facem lucrurile acestea. După 30 de ani de tranziție și dispute profunde între diversele partide, trebuie să ajungem ca un președinte priceput cu un guvern care vrea să rezolve aceste probleme să fie în situația de a se apuca de treabă. Am o colaborare foarte bună cu guvernul și abordăm aceste chestiuni, dar nu vreau să fiu înțeles greșit... Voi fi foarte ferm, ca să nu zic chiar intransigent. Aceste discuții trebuie să producă rezultate. Aceasta va fi abordarea mea. Nu avem timp să ne pierdem în discuții de complezență între președinte și guvern. E nevoie de rezultate practice”, a declarat Klaus Iohannis.

Candidatul PNL la prezidențiale a mai spus că în acești cinci ani în care a fost la Cotroceni a avut o bună colaborare cu instituțiile din domeniul securității naționale și că munca acestora are rezultate chiar dacă, din motive evidente, multe nu pot fi făcute publice.

„Cu instituțiile din domeniul securității naționale lucrăm foarte serios. Partea de armată se vede cel mai bine, că am pus la dispoziție 2%, care includ mari proiecte de dotări și instruire. Suntem dintre țările care alocă o cotă foarte mare pentru dotare, deci nu prăjim banii, cum se spune, ci îi folosim pentru a moderniza real dotarea armatei. Lucrăm foarte aplicat și cu rezultate foarte bune, multe nu pot fi făcute publice din motive lesne de înțeles. Dacă această comunicare ajută, se va face”, a explicat Iohannis.

