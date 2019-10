Klaus Iohannis, avertisment pentru liberali: ”Să nu vă imaginați că prin câștigarea europarlamentarelor și a referendumului, PSD a fost învins. Nu faceți această greșeală!” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis le-a transmis sâmbătă un avertisment liberalilor, în cadrul discursului său de la Gala Ligii Aleșilor Locali ai PNL. Șeful statului a ținut să-i avertizeze pe membri PNL că PSD nu a fost învins definitiv deși a pierdut alegerile europarlamentare.

”Să nu vă imaginați că prin câștigarea europarlamentarelor și a referendumului, PSD a fost învins. Nu faceți această greșeală! PSD este un partid imens, este adânc înșurubat în toate structurile statului. Resetarea stutului român, deschiderea căilor pentru România normală se poate face numai prin vot”, a declarat Klaus Iohannis.

Totodată, șeful statului a vorbit despre proiectul său ”România normală”, precizând în acest context că românii plecați la muncă în străinătate au ales acest drum pentru că ”nu și-au mai găsit locul în România inhibată de PSD-iști”.

„România normală este România meritocrației.

Pentru alții, România normală înseamnă o Românie care garantează siguranța cetățeanului. Într-o Românie normală nimeni nu merge într-o piață publică să participe la o demonstrație pașnică și să fie bătut de jandarmi. Într-o Românie normală, românii se întorc acasă fiindcă majoritatea dintre cei plecați au plecat fiindcă nu și-au mai găsit locul în România inhibată de PSD-iști.

Într-o Românie normală, bunicii nu mai plâng de dorul nepoților, toți partidcipă la viața socială, toți se simt băgați în seamă, fiecare om are valoare. Trebuie să instituim un stat care recunoaște valoarea fiecărui om”, a mai spus Klaus Iohannis.

