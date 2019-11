Iohannis: Există un motiv pentru care România nu a reușit încă de tot să scape de comunism și acest motiv se numește PSD. De asta suntem în război politic (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat că PNL și restul partidelor din Opoziție sunt în război politic cu PSD deoarece PSD este motivul pentru care România nu s-a dezvoltat suficient în ultimii 30 de ani și motivul pentru care românii nu au scăpat încă de comunism cu adevărat.

„De ce nu am reușit în 30 de ani scurși de la Revoluție să ajungem și noi la normalitate? Ce ne împiedică, ce ne ține, ce ne încurcă? Cine ne încurcă de 30 de ani? De ce după 30 de ani de când oficial spunem că am scăpat de comunism nu avem cu toții impresia că am scăpat și de comuniști?

Motivul pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult, mai bine în ultimii 30 de ani... România a încercat, dar motivul pentru care România nu a reușit încă de tot să scape de comunism, acest motiv se numește PSD.

De asta suntem în război politic! Noi, eu, voi, PNL și împreună cu celelalte partide din Opoziție suntem de partea românilor și ducem această luptă pentru normalitate”, a declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, duminică, la Gala ”Femeile liberale premiază excelenţa”, care a avut loc la sala Thalia din Sibiu.

