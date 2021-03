Klaus Iohannis: PNRR ne oferă cel mai bun context pentru realizarea reformelor amânate ani de zile / Acest val pandemic ar putea fi ultimul. Nu există motive să nu folosim toate vaccinurile aprobate în UE (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o declarație de presă, miercuri, la Palatul Cotroceni, și a vorbit despre Planul Național de Redresare și Reziliență, subliniind că fondurile de circa 30 de miliarde de euro de care va beneficia România reprezintă o șansă majoră de dezvoltare și o oportunitate care va permite economiei și societății românești să aibă „o rezistență sporită în cazul unei viitoare crize”. Cât despre actuala criză sanitară, pandemia de COVID-19, șeful statului spune că ne regăsim din nou într-o etapă de creștere, însă s-a arătat de părere că acest val ar putea fi ultimul, făcând apel la respectarea regulilor de protecție sanitară și adăugând totodată că „nu există motive care să ne determine să nu folosim toate vaccinurile aprobate la nivel european”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.