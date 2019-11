Klaus Iohannis și poporul român, felicitați de SUA după alegerile prezidențiale „încheiate cu succes”. Șeful diplomației americane: „Mulțumim aliatului nostru din NATO, România”

Statele Unite l-au felicitat, luni seară, pe Klaus Iohannis, după ce președintele în exercițiu al României a câștigat un nou mandat de cinci ani la Cotroceni, în urma unei victorii zdrobitoare în fața contracandidatei sale din PSD, Viorica Dăncilă.



Mike Pompeo, șeful diplomației americane, este cel care a transmis mesajul. El a afirmat că SUA dorește să întărească Parteneriatul Strategic cu România tot mai mult și, totodată, i-a mulțumit Bucureștiului pentru contribuția adusă în eforturile de asigurare a securității internaționale.



„Felicitări președintelui Iohannis și poporului român după o rundă de alegeri prezidențiale încheiată cu succes. Căutăm să întărim, în continuare, parteneriatul nostru strategic și vrem să-i mulțumim aliatului nostru din NATO, România, pentru sprijinul adus în eforturile de consolidare a securității internaționale”, a scris Mike Pompeo, Secretarul de stat al SUA, pe pagina sa de Twitter.

Congratulations to President Iohannis and the Romanian people on a successful presidential election. We look forward to strengthening our strategic partnership further and thank our #NATO Ally #Romania for its support of international security efforts.