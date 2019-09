Președintele Klaus Iohannis a confirmat vineri că a vorbit cu ambasadorul României pe lângă Uniunea Europeană, Luminița Odobescu, pentru a îi comunica felul în care el ar vrea să voteze în ședința COREPER privind numirea lui Kovesi în fruntea Parchetului European.

"Pot să vă confirm că am comunicat doamnei ambasador Odobescu opinia mea despre candidatura doamnei Kovesi, opinie pe care v-o spun clar și simplu, că eu președintele României sunt pentru doamna Kovesi în fruntea Parchetului European", a afirmat Klaus Iohannis, după ce și-a depus oficial candidatura la BEC.

Acest apel vine și în contextul în care Viorica Dăncilă a anunțat cu o zi înaintea votului că ea solicită un vot împotriva numirii Laurei Codruța Kovesi.

”Nu susținem un mandat pentru Kovesi, nu susținem pentru că mi se pare o abordare firească, când există suspiciuni asupra oricărui om indiferent pentru postul pentru care candidează, trebuie mai întâi să se lămurească situația”, a declarat, miercuri seară, după ședința CEx a PSD premierul Viorica Dăncilă.

Laura Codruţa Kovesi a fost desemnată, joi, în funcţia de procuror-şef al Parchetului European după ce în şedinţa COREPER a primit 17 voturi din 22 de reprezentanţi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.