Klaus Iohannis: Prezența președintelui Joe Biden la Summitul B9 demonstrează încrederea de care se bucură România la Washington / Discuții despre o prezență aliată mai consistentă, inclusiv a SUA, în țara noastră (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, după discuțiile din cadrul Summitului B9, că prezența președintelui american Joe Biden la acest schimb de idei, prin sistem de videoconferință, „demonstrează încrederea de care se bucură România la Washington ca partener și aliat puternic”. Cei doi au discutat despre o prezență aliată mai consistentă, inclusiv a SUA, în România și pe Flancul Estic. Biden a ținut să se refere la importanța unei NATO mai puternice și mai relevante.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.