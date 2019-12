Klaus Iohannis a declarat, marți, la o zi după decizia în dosarul Colectiv, că tragedia în care și-au pierdut viața 65 de persoane este încă resimțită în rânul românilor și acest lucru nu va fi uitat vreodată.

Șeful statului nua dorit însă să comenteze sențințele date de judecători.

„Tragedia de la Colectiv în continuare este o tragedie pe care o resimțim cu toții de fiecare dată când vorbim. Sunt convivs că victimele și rudele lor au așteptat cu sufletul la Gură această. Patru ani poate fi considerată o perioadă mare de timp.

Avem în primă instanță. Nu vreau să comentez hotărârea judecătorească. E foarte important să se facă dreptate. Nu doar pentru familii, ci pentru noi toți. Cei real vinovați să fie pedepsiți și în acest fel să știm de ce am avut acea tragedie și cum putem să prevenim”, a declarat Klaus Iohannis.

Dosarul Colectiv, prima decizie: Cristian Popescu Piedone, condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare. Patronii clubului, 11 ani și 8 luni / Proprietara firmei de artificii - 12 ani și 8 luni / Angajații ISU care au mers în control - 9 ani și 2 luni.

