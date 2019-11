Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la finalul ședinței CSAT, că susține alegerea primarilor în două tururi, dar crede că șefii Consiliilor Județene ar trebui să să fie aleși dintre consilieri.

”Eu îmi doresc ca primarii să fie aleși în două tururi. Există mai multe inițiative în Parlament, discutate, știu că există formațiuni care își doresc acest lucru – PNL de exemplu. Există formațiuni refractare – de exemplu PSD. Este evident că în continuare guvernul și PNL vor căuta cele mai bune soluții pentru a promova o legislație sau pentru a accepta o legislație de acest tip. Am discutat doar de principiu. Însă cum se va ajunge practic acolo, încă nu a fost definitivat”, a mai spus Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.