Klaus Iohannis: Programul România Educată va beneficia de 4 miliarde de euro prin PNRR. Vom avea școli sigure, curate, cu dotări moderne. România nu-și mai permite să piardă niciun copil (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat că Educația va beneficia de investiții substanțiale de patru miliarde de euro, bani europeni ce vor veni prin intermediul Programului Național de Redrezarea și reziliență.

„PNRR e o oportunitate extraordinară și pentru sistemul de educație. Programul România Educată va beneficia de o finanțare substanțială de circa 4 miliarde de euro. Vom avea școli sigure, curate, cu dotări moderne și laboratoare. Vom investi și într-o rețea de școli verzi, eficiente energetic și adaptate provocărilor climatice.

Vom investi în dezvoltarea sistemelor de educație timpurie și în pregătirea specialiștilor în meseriile viitorului, prin invesiții în învățământul dual.

Școlile din comunitățile dezavantajate vor benefica de noi măsuri de sprijin și servicii suplimentare pentru că educația din România nu-și mai permite să piardă niciun copil.

Digitalizarea va fi o parte importantă în educație și accentul se va pune pe formarea competențelor digitale și asigurarea resurselor educaționale digitale. Elevii, studenții și cadrele didactice trebuie să fie pregătiți și sprijiniți să acecseze aceste instrumente. Ne propunem să investim în acest demers 780 de milioane de euro”, a declarat Klaus Iohannis, miercuri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.