Președintele Klaus Iohannis a declarat că proiectul de lege care prevede dublarea alocațiilor pentru copii încă se mai află în analiză.

„Proiectul de lege a ajuns la mine și are termen la 18 ianuarie. La acest moment nu am de gând să refuz promulgarea acestei legi, dar ea se află în analiză și pentru lămuriri de la Guvern, pentru că vorbim de niște sume care nu sunt cuprinse în buget.

Există variante, cu siguranță, dar trebuie să fim foarte realiști. Prima rectificare de buget se poate face abia la jumătatea anului”, a declarat Iohannis.

