Klaus Iohannis: ”PSD a făcut mult rău României. Fără PSD România ar fi fost, în acești 30 de ani, mult mai departe” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a criticat din nou guvernarea PSD în ultima sa întâlnire electorală de dinaintea primului tur al alegerilor prezidențiale.

Șeful statului a vorbit, vineri, în fața liberalilor, despre surpriza reprezentată de rezultatele de la alegerile europarlamentare și de la referendumul pe justiție din luna mai și a subliniat că dacă PSD nu ar fi guvernat în cea mai mare parte din ultimii 30 de ani.

„Am început cu o surpriză. A fost aproape cea mai mare surpriză: europarlamentarele. Când românii au spus clar și răspicat 'da' unei țări europene și moderne. Cine a citit bine rezultatul a văzut că românii au spus clar și răspicat 'da' Partidului Național Liberal.

La referendum lucrurile au mers mai bine. Românii au spus da pentru o justiție dreaptă și continuarea luptei anticorupției. Am continuat destul de bine. După ce s-a înțeles până și în Parlament mesajul a trecut ca prin minune moțiunea de cenzură și a fost dat jos în modul cel mai democratic posibil acea guvernare toxică. A fost atât de aproape de a pune cizma PSD-istă pe justiție. Apoi a trecut guvernul liberal Ludovic întâi.

PSD, din păcate, a condus România în cei mai mulți din cei 30 de ani de traziție de după Revoluție și în acești 30 de ani PSD a făcut mult rău României. Fără PSD România ar fi fost în acești 30 de ani mult mai departe, s-ar fi dezvoltat mult mai bine, n-ar fi trebuit să plece 4 milioane de români în străinătate, n-am fi trebuit să vorbim din nou despre faptul că ne dorim autostrăzi în România”, a declarat Klaus Iohannis.

