Iohannis: PSD și ALDE au fost sancționate drastic de români, pentru abordarea lor antieuropeană din timpul campaniei (VIDEO)

Președințele Klaus Iohannis a declarat că, pe 26 mai, românii au sancționat la vot discursul antieuropean promovat de PSD și ALDE în timpul campaniei electorale.

Pe 26 mai, PSD a suferit o înfrângere usturătoare la alegerile europarlarmanetare: a obținut cel mai mic scor din istoria partidului. ALDE nu a atins nici măcar pragul de intrare în Parlamentul European.

”Românii au votat clar și ferm împotriva abordării antieuropene promovată în campanie de PSD-ALDE, două partide care au fost sancționate drastic de electorat. Românii au arătat clar: România e o țară proeuropeană. Acest lucru e foarte important și trebuie avut în vedere.

Noi nu am ajuns întâmplător în UE, ci am dorit să fim în UE. Asta nu reduce cu nimic suveranitatea noastră. Această decizie e una suverană. Noi vrem să facem parte din acest spațiu european care se bazează pe principii și valori: vrem democrație, stat de drept, justiție independentă. Nu degeaba referendumul s-a numit referendum pentru Justiție”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

