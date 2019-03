Iohannis, atac la PSD: Dovada maximei ipocrizii este să negi tocmai fundamentele UE și apoi să ceri oamenilor votul, pentru a-ți trimite oamenii tăi să facă parte din aceste instituții pe care ei le hulesc (VIDEO)

PSD a îmbrăcat haina falsului patriotism, inducând oamenilor teama în Europa, dar a fi bun român și patriot nu înseamnă să fii în antiteză cu Bruxellesul, a declarat președintele Klaus Iohannis, la summit-ul liderilor locali şi regionali ai Partidului Popular European, organizat de PNL la București.

Iohannis a subliniat cât de important este ca românii, și cetățenii europeni în general, să voteze la alegerile pentru Parlamentul European, ce se vor desfășura pe 26 mai: ”Absenteismul înseamnă să le permitem altora să hotărască în locul nostru. Votul e cea mai bună formă de sancțiune la discursul populist, demagogic, care a devenit virulent și în Europa, și la noi”.

”Noi încă ne amintim ce înseamnă dictatura mediocrității care ține la putere un grup de priviligiați ai momentului. Europarlamentare sunt mult mai importante decât anii trecuți. Europa nu se poate întoarce în timp”, a mai punctat șeful statului.

