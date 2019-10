Iohannis, despre PSD: Gașca de penali a atacat justiția, economia, pe ROMÂNI. Suntem în RĂZBOI cu PSD, pentru că trebuie să-i APĂRĂM pe români

Președintele Klaus Iohannis a declarat că el și liberalii sunt în război cu PSD pentru că cineva trebuie să-i apere pe români.

„Dragii mei, dați-mi voie să vă spun câteva gânduri dacă veni vorba despre reconstrucția României. În mod normal, despre reconstrucția unei țări se vorbește după un război. Știți ce? Dragii mei, noi suntem în război. Suntem în plin război cu PSD.

De ce facem noi asta? De ce suntem noi în război cu PSD? Pentru că voi, liberalii, și cu mine suntem oameni ai păcii, ai construcției, care doresc să dezvoklte România. De ce am intrat noi într-un război? Vă amintiți cum a câștigat PSD alegerile? Cu promisiuni despre lapte și miere care va curge. Ce au făcut din prima zi de mandat? Au început să atace România și pe români. A început cu justiția. Ei, gașca de penali, au început să atace justiția din România!

Au început cu Justiția, ei, gașca de penali. Au început să atace Justiția din România. Și ne-am opus. Și voi, și eu.

După care au început să atace toate sistemele mari din România. Au început cu Justiția, au continuat să înșurubeze neamuri și pretenari peste tot, în funcții de conducere, în administrație, în Învățământ, în Sănătate și nu s-au oprit. Cum se zice la noi: N-o mai dat Sfântu să se oprească! Nu, am rămas cu toții mască când au început să atace economia românească, când au început să atace partenerii noștri, când au început să atace pe români. Cineva trebuia să spună ”Atât!”. Și asta am făcut noi, voi și cu mine.

Și de aceea dragii mei suntem în război cu PSD, fiindcă cineva trebuia să ia partea românilor și vom câștiga acest război. Am început destul de bine. Ați văzut fețele lor la moțiune? Îngropăciune nu alta. Așa pățește cine se ia de români”, a declarat Klaus Iohannis, la Adunarea regională a organizațiilor PNL din vestul țării.