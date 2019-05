Președintele Klaus Iohannis a declarat că PSD și-a bătut iar joc de români, mai ales de cei din diaspora. Pentru asta, dar și pentru rezultatul dat de români la europarlamentare și la referendum, Guvernul PSD trebuie să plece, susține șeful statului.

”Rușine, PSD! La europarlamentare, rezultatele reflectă voința electoratului. PNL a obșiut un rezultat foarte bun și îi felicit. USR a obținut de asemenea un rezultat ofarte bun, îi felicit PSD a obținut un rezultat pe măsura realizărilor din 2,5 ani de guvernare. Nimic nu au făcut, nimic au primit E o cădere imensă înregistrată de PSD de la parlamentarele din 2016 și până acum și asta arată cum văd românii aceată guvernare PSD eșuată E clar că acest accicent al democrației românești care e guvernarea PSD trebuie să dispară în urma acestui rezultat. Guvernul PSD trebuie să plece E un rezultat care nu poate fi interpretat”,a declarat Iohannis

