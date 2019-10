Președintele Klaus Iohannis i-a taxat, vineri, pe cei de la PSD pentru că au refuzat să se prezinte la consultările de la la Palatul Cotroceni.

Prezent la reuniunea liberalilor din regiunea Centru, organizată la Brașov, șeful statului a declarat că atitudinea social-democraților arată că aceștia nu au înțeles nimic din moțiunea de cenzură.

În acest context, Iohannis și-a exprimat aprecierea față de consensul la care au ajuns partidele din opoziție și a subliniat necesitatea ca un guvern liberal să se instaleze cât mai repede la Palatul Victoria.

”Împreună, în echipă stâns uniți în jurul PNL, s-a produs o nouă minune, moțiunea de cenzueră a trecut prin Parlament. Ați reușit să convingeți întreaga opoziție din Parlamentul României. Felicitări!

Astăzi am invitat partidele parlamentare la consultări. Evident, primii ați fost voi, fiindcă sunteți acum, cu voia românilor, cel mai important partid politic din România. Primul lucru pe care mi l-a spus Ludovic (Orban - n.r.) este că PNL este pregîtit să preia guvernarea. Este și normal, sunteți partidul cel mai votat și de la voi așteaptă românii soluțiile. De la voi și de la mine așteaptă România normală.

Au venit și celelalte partide din opoziție la consultări. Împreună cu ei, ați reușit să treceți moțiunea și toți au spus că ei sunt dispuși să sprijine un guvern liberal sau în jurul PNL

M-am bucurat foarte mult când am constatat un consens între partidele de opoziție. Este o mare realizare și se datorează conducerii PNL. Ați reușit ceva senzațional. Niciodată în România șase formațiuni politice n-au reușit să facă împreună un lucru bun pentru români.

La sfârșitul consultărilor pesediștii au chiulit. Nu au avut niciun motiv să nu vină, dar au preferat să stea deoparte. Ce ne trebuie mai multă dovadă că PSD nu a înțeles nimic din moțiune și a rămas în contrasens cu România. Din foarte multe motive avem nevoie să instalăm urgent un guvern liberal. Este obligatoriu să ne mișcăm foarte, foarte repede fiindcă orice zi în care guvernul derutat, eșuat, demis PSD rămâne fie și numai interimar este o zi păierdută”, a declarat Klaus Iohannis.

