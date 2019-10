Președintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, în discursul pe care l-a susținut la Gala Ligii Aleșilor Locali ai PNL, că PSD a încercat să acapareze întregul stat, a atacat democrația românească și a inhibat dezvoltarea țării.

”Noi venim dintr-o perioadă foarte complicată pentru România.

Distincția care pe mine m-a impresionat cel mai mult a fost cea pe care am primit-o de la tinerii liberali. A fost o distincție care s-a numit «garantul democrației».

Dacă merit sau nu un astfel de titlu vom ști peste câțiva ani când cineva va analiza ce am făcut. Faptul că în România secolului 21 acest lucru trebuuie scos în evidență, este pentru mine un lucru foarte frumos că am fost recunoscut de tinerii liberali. Într-o societate europeană, democrația trebuie să fie garantată de Constituție. Garantul democrației este fiecare cetățean cu ștampila de vot în mână.

Democrația nu este un bun câștigat pentru toate timpurile. Noi am câștigat-o prin jertfă de sânge și noi, cei care suntem în politică, avem datoria sfântă să o păstrăm pentru românii de astăzi, de mâine și pentru generațiile care vin după noi.

De asta suntem în război împotriva PSD care a încercat să acapareze întregul stat, toate marile sisteme. PSD nu a atacat doar statul, nu a atacat doar marile sisteme publice, nu a atacat doar democrația românească, PSD i-a atacat pe români și pentru asta cineva trebuia să ia partea românilor”, a spus Klaus Iohannis.

În acest context, șeful statului a susținut că atunci când vine vorba despre social-democrații de astăzi, încă se mai simte „un iz de comunism”.

”Ne-am câștigat libertatea. Am instaurat democrația în România în ultimii 30 de ani, dar parcă un iz de comunism tot mai simțim când vorbim de PSD.

PSD-iștii sunt o forță politică care a inhibat în perioade importante dezvoltarea României. Fără PSD am fi fost mult mult mai departe. În 30 de ani ne-am fi ridicat la același nivel dacă n-am fi avut piedica majoră numită PSD”, a mai spus Klaus Iohannis.

