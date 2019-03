Preșdintele Klaus Iohannis a lansat un nou atac extrem de dur la adresa guvernării PSD, în cadrul eveniment organizat, sâmbătă, la Sinaia.

Prezent la Gala Premiilor TNL „Mircea Ionescu Quintus", unde a primit premiul „Garantul democraţiei”, șeful statului a declarat că guvernarea PSD a eșuat, amintind aici, printre altele, de schimbările făcute în economie și de modificarea legilor justiției.

Klaus Iohannis i-a acuzat din nou pe social-democrați că ”pun interesul propriu și interesul liderului partidului deasupra interesului României”.

”Constituția pornește de la premisa că cei aleși să conducă statul, instituțiile, partidele, sunt bine intenționați, sunt oameni de bună-credință care vor să se implice pentru rezolvarea problemelor României. Se presupune că sunt oameni care sunt buni români, care vor ca României și românilor și românilor să le meargă mai bine. Se presupune că oamenii care ajung în funcții importante în politică, în instituții sunt oameni care vor să funcționeeze bine aceste instituții. Întreaga arhitectură a statului se bazează pe premisa de bună-credință, bună-voință și colaborare loială între instituții. Dacă este așa, atunci lucrurile funcționează bine. Dar dacă nu este așa?

Dacă nu este așa, atunci însăși baza democrației este în pericol. Dacă ajung oameni în conducerea unor mari partide care pun interesul personal deasupra interesului partidului și dacă acel partid ajunge la guvernare și pune interesul propriu și interesul liderilor partidului deasupra interesului României, și dacă acel partid și acel guvern încep să strice temeliile statului, încep să schimbe legile justiției pentru a-și albi propriile dosare, inventează noi metode pentru a controla toate pârghiile din economie, dacă au un dublu discurs, dacă pun tot timpul interesul propriu asupra interesului public, atunci suntem în situația în care suntem acum și problema se numește PSD”, a spus șeful statului.

Klaus Iohannis i-a mai acuzat pe guvernani că au pornit un adevărat atac la adresa statului de drept și a democrației din România.

”Oamenii s-au dus la vot în decembrie 2016 cu bună-credință, au crezut ce li s-a promis. Doar că din prima secundă s-a întamplat altceva. Din prima secundă, PSD s-a apucat să modifice legile justiției pentru a-și apăra propriii corupți și propriii condamnați penal. De atunci întreaga guvernare PSD a făcut un asalt asupra statului de drept și a democrației din România. De asta am ajuns în situația în care ne aflăm acum, să căutăm garanții pentru democrația din România și bine facem. Ultimul lucru pe care trebuie să-l facem ar fi să renunțăm. Noi nu renunțăm. Noi luptăm pentru România, noi garantăm România. Nu eu, noi, eu împreună cu toți românii de bună-credință. Noi garantăm democrația din România.

Guvernarea PSD-istă a eșuat. Legile justiției au fost modificate, întregul sistem a fost pus în dificultate. Eu cred că lucrul care trebuie făcut acum este să le dăm vocea înapoi românilor.

Regula de bază a democrației este că se organizează alegeri, iar între alegeri, cel ales să conducă țara , să o conducă. Dar asta înseamnă că cel ales este de bună-credință și o conduce pentru binele țării și al cetățenilor ei, nu pentru propriul interes. Când constatăm că nu se întâmplă așa, atunci cetățeanul trebuie să primească un instrument prin care își exprimă dezaprobarea. Acest instrument este tot un vot. Nimeni nu își dorește să folosim metode nedemocratice pentru a sancționa PSD. Noi vrem să folosim metodele democrației pentru a arăta că așa nu se mai poate.

Guvernarea PSD-istă, întreaga guvernare, nu doar ultimul Guvern, a eșuat. Din ultimii 30 de ani, PSD a fost la gvernare cei mai mulți ani. Din cauza PSD, România nu s-a dezvoltat mai mult, mai bine. Între timp, românii și-au dat seamă că așa nu mai merge. Avem acum posibilitatea să arătăm că așa nu mai merge. Avem alegeri europarlamentare. Avem o echuipă foarte bună la PNL”, a spus Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.