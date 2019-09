Klaus Iohannis: 'Am fost nevoit să refuz de trei ori remanierea cerută cu obrăznicie. PSD a produs cea mai păguboasă guvernare de la Revoluție încoace. Rușine!' (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a lansat un nou atac la adresa guvernării PSD, în discursul pe care l-a susținut, sâmbătă, la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL Sud-Est, la Constanţa.

Șeful statului i-a acuzat pe social-democrați că se tem să meargă în Parlament pentru a cere un nvot pentru noua componență politică a Guvernului și a susținut că premierul a cerut ”cu obrăznicie” remanierea Executivului.

”PNL este acum, prin votul românilor din 26 mai, cel mai important partid din România. Este o recunoaștere, dar și o imensă responsabilitate, iar voi trebuie să fiți pregătiți pentru a vă ridica la nivelul așteptărilor românilor. PNL înțelege acest drum și nevoia unui nou început pentru România.

Aveți o echipă cu oameni competenți și pregătiți să-și asume intrarea la guvernare. Drumul este abia la început și este extrem de important să nu pierdeți ce ați câștigat odată cu 26 mai. Acest lucru se numește încredere, ați câștigat încrederea românilor, cultivați-o.

În ultimii doi ani și jumătate, România a fost condusă de o guvernare care i-a compromis viitorul, care i-a blocat dezvoltarea, care a săpat adânc la temelia democrației și a statului de drept. PSD a produs cea mai păguboasă guvernare de la Revoluție încoace. Rușine!

România, în 2019, cu o guvernare PSD este un stat al UE fără spitale, fără autostrăzi, cu școli nesigure și nefuncționale, în care inițiativa privată și investițiile sunt descurajate. Nu avem asigurat nici măcar transportul public care să facă legătura permanentă între orașele mari și comunele din jurul lor.

În asaltul continuu asupra statului român, PSD nu a mai avut timp să guverneze și pentru oameni. Au făcut legi care să sumbineze poliția, justiția, jandarmeria, instituții menite să protejeze cetățeanul. Au pus în vârful acestei instituții, oameni care nu aveau ce căuta acolo, fără competențe, dar cu recomandare de la PSD. Instituții fundamentale au fost private de fondurile necesare”, a declarat șeful statului.

Klaus Iohannis a subliniat că în ultimii ani a blocat multe legi care s-ar fi dovedit catastrofale pentru România.

”PSD reprezentat cea mai mare amenințare la adresa stabilității și viitorului României. În acești ani grei de luptă cu PSD, mi-am folosit toate pârghiile constituționale pentru a bloca legi pentru a impune reviziurea unor măsuri care ar fi fost catastrofale. Pe 26 mai a fost un punct de cotitură. Votul de la referendum a demonstrat că România îi sancționează pe PSD-iști pentru drumul pe care vor să ducă țara, un drum fundamental greșit.

Să nu ne facem iluzii. PSD, cu orice alt chip va apărea în fața oamenilor, rămâne un pericol pentru România. Lupta nu este, nici pe departe, încheiată. Această luptă va fi încheiată doar când guvernarea va fi preluată de o majoritate cu valori autentic democratice, 100% dedicată construirii unui proiect pentru România, nu pentru un șef de partid și găștile din jurul său.

În fiecare săptămână se iau la PSD noi decizii pe care trebuie să le blochez pentru că România riscă să fie distrusă de PSD. În toți acești ani, am reușit să oprim foarte multe erori, dar PSD nu a învățat nimic. PSD a pierdut majoritatea în Parlament, dar le e frică să meargă în Parlament să îşi ia votul de validare. Atunci am fost nevoit de trei ori să refuz remanierea cerută cu obrăznicie. România nu va putea niciodată să progreseze cu acest stil PSD-ist”, a mai spus Klaus Iohannis.

