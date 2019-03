Klaus Iohannis, reacție VIRULENTĂ la adresa PSD: Este unicul vinovat că la jumătatea lunii martie nu avem buget. Să plece de la guvernare! (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a lansat, luni, un nou atac la adresa guvernanților în condițiile în care legea bugetului de stat pe 2019 a fost trimisă la reexaminare în Parlament de șeful statului.

Șeful statului a susținut că PSD este singurul vinovat de faptul că nici în acest moment România nu are adoptată legea bugetului pentru acest an.

”Românii au tot dreptul să știe cum stau lucrurile în realitate cu bugetul țării. Deși avea obligația legală să finalizeze și să trimită bugetul în Parlament cel târziu până în data de 15 noiembrie anul trecut, Guvernul PSD nu a fost în stare să facă asta.

Bugetul a fost trimis Parlamentului abia în februarie, cu o întârziere de 3 luni, așa că să nu mai țipe PSD la televizor că cineva le întârzie bugetul. Declarațiile mincinoase și fuga de responsabilitate nu pot ascunde evidența: PSD este unicul vinovat de situația în care ne găsim și de faptul că la jumătatea lunii martie nu avem buget.

După ce că a întârziat inadmisibil de mult, Guvernul pesedist nu a fost capabil nici măcar să vină cu un buget realist, axat pe prioritățile României, ci a propus ceea ce am numit «bugetul rușinii naționale». E drept că este un buget foarte bun pentru creșterea prosperității PSD, dar nu a României.

Veniturile bugetului de stat sunt supraevaluate și incerte, în timp ce cheltuielile arată o preocupare vădită pentru finanțarea partidului și a clientelei sale - vorbesc, desigur, de partidul PSD -, și nu pentru asigurarea bunei funcționări a statului în beneficiul cetățeanului.

Sunt acestea doar câteva dintre motivele pentru care am retrimis bugetul în Parlament.

Mă adresez încă o dată tuturor parlamentarilor: tratați cu toată seriozitatea reexaminarea legii bugetului de stat! Corectați lucrurile până nu e prea târziu! Faceți un buget realist, pentru dezvoltarea țării, nu pentru bunăstarea PSD!”, a declarat Iohannis.

Președintele i-a acuzat pe social-democrați că au uitat un principiu de bază al democrației și i-a sfătuit ca, în cazul în care nu sunt în stare să îl respecte, să plece de la guvernare.

”Guvernarea PSD a eșuat, iar cei care vor plăti pentru a acoperi dezastrul produs sunt, din păcate, cetățenii. Tocmai categoriile sensibile, precum pensionarii, vor fi cele mai afectate de spirala creșterii prețurilor, de inflația galopantă, de lipsa investițiilor în sănătate.

Din cauza PSD, dezvoltarea României din ultimii ani a rămas mult în urmă. Și rezultatele se văd. Este culmea eșecului să nu reușești să aduci dezvoltare prin investiții majore în spitale, autostrăzi, în școli, într-o perioadă în care economia crește și oportunități există.

PSD a uitat un principiu de bază al democrației – când guvernezi, o faci în primul rând pentru țară, nu pentru tine! Dacă nu este capabil să respecte acest principiu, și dovedește în fiecare zi că nu este, să plece de la guvernare!”, a mai spus Klaus Iohannis.

