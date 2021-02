Klaus Iohannis: Putem să finanțăm substanțial școala românească din PNRR / Dorim să oferim tuturor copiilor șansa de a învăța suficient de bine, de a avea o meserie serioasă (VIDEO)

Școala românească va putea fi finanțată substanțial prin Planul Național de Redresare și Reziliență, fiind vorba despre peste 30 de miliarde de euro, bani europeni pe care România îi va avea la dispoziție în următorii anim pentru a „repara ce s-a stricat”, după cum a explicat președintele Klaus Iohannis, în timpul declarațiilor de joi.

„Putem să finanțăm substanțial școala românească, din Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt acei bani eruopeni, peste 30 de miliarde de euro, care vor fi la dispoziția României în următorii ani, pentru a repara ce s-a stricat, prin criza economică cauzată de pandemie, pentru a face sistemele publice și economia României mai performante.

În acest sens, am căutat împreună cu Ministerul, cele mai bune zone în care pot fi solicitați bani pentru a face școala românească mai bună.

Dorim să oferim tuturor copiilor din România șansa de a învăța, de a învăța suficient de bine pentru a avea o meserie serioasă, o meserie a viitorului, în așa fel în cât toți copiii să se realizeze ca oameni.

În același timp, ne dorim pentru dascăli și tot personalul din învățământ un mediu care îi încurajează să meargă mai deaprte. Care îi face să aibă energie, ca să dea o educație corespunzătoare, tinerei generații. Pentru societatea românească, ne dorim tineri bine pregătiți, care sunt dispuși și capabili să aibă meserii bune, meserii bănoase și în final să obținem o societate care câștigă bine și care își permite să plătească și pensiile pentru cei vârstnici. Trebuie să pornim de unde suntem acum, cu multe școli cu probleme, cu un sistem care nu a fost suficient de bine finanțat de multe decenii și cu elevi care sigur, în ziua de azi vor mai mult, vor o educație mai bună.”, a declarat Iohannis.

În cursul serii de joi, președintele Klaus Iohaniis a venit și cu o serie de soluții pentru dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de învățământ din România:

„As reușit să cristalizăm câteva domenii unde putem să facem diferența cu acești bani europeni. Aș menționa câteva din aceste domenii: Au mutat tot oraşul într-o singură clădire. Acesta este blocul ce joacă rol de localitate

Digitalizarea - învățământul românesc trebuie să fie digitalizat. Asta înseamnă și calculatoare și tablete pentru toți elevii, dar în realitate înseamnă mult mai mult. Înseamnă platforme digitale pentru învățământul online, fiincă o să mai avem învățământ online. Înseamnă digitalizarea întregului sistem școlar. Trebuie să avem odată și odată toate datele la un singur loc. Trebuie să ne pregătim pentru învățământul online și să învățăm din lecțiile pandemie. Este nevoie de materiale pentru învățământul online, este nevoie de materiale auxiliare și pregătirea profesorilor și învățătorilor pentru învățământul onlione. Digitalizarea este un capitol mare și greu și poate fi rezolvat cu acești bani europeni.

Dotarea - Nu s-au mai făcut dotări în școlile românești de foarte muți ani. Este nevoie de enorm de multe lucruri precum calculatoare, tablete, mobilier școlar, dotarea laboratoarelor, este nevoie de dotarea bibliotecilor, doatarea tuturor școlilor cu material didactic, material didactic auziliar, deci un capitol foarte mare care în ultimele decenii a fost neglijat.

Modernizarea - Ne amintim că în fiecare toamnă aflăm statistici care ne nemulțumesc profuns: școli care nu sunt autorizate, școli care nu au toate dotările necesare, școli care pur și simplu nu au ajuns în secolul XXI. Modernizarea școlilor din Românis este esențială. Putem, cu acești bani, să rezolvăm toate aceste probleme. Putem să dotăm școlile, să le moderniză, să rezolvăm problemele cu instalațiile sanitare, cu protecția împotriva incendiilor și putem să aducem școlile în secolul XXI, din punct de vedere al dotărilor.”, a declarat președintele, în timpul declarației de presă de la Palatul Cotroceni.

Știre în curs de actualizare

