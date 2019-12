Klaus Iohannis le răspunde PSD-iștilor care avertizează cu depunerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Orban.

Președintele spune că dacă pică Executivul se va ajunge la alegeri anticipate.

„Dacă Guvernul Orban pică, acesta este primul pas spre anticipate. Este foarte clar. Că se vor realiza sau nu, este o chestiune care se va vedea la momentul respectiv”, a spus Iohannis.

Amintim că șeful PSD, Marcel Ciolacu, a amenințat Guvernul Orban cu moțiunea de cenzură dacă va schimba legea electorală. PSD se opune vehement alegerii primarilor în două tururi. (Detalii AICI)

