Iohannis, reacție la boicotul PSD: O poziție principial incorectă. Îi invit să își reconsidere punctul de vedere (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis le-a bătut obrazul social-democraților, după decizia acestora de a boicota votul de învestire pentru Guvernul Orban II.

„PSD a depus moțiune și acum, când trebuie să se voteze o nouă propunere, sunt ocupați cu alte treburi”, a susținut Iohannis, care a catalogat atitudinea social-democraților ca fiind „cel puțin ciudată” și „principial incorectă”.

După ce au depus moțiune și a căzut guvernul, „acum spun că nu e vina lor”, a mai comentat Iohannis.

„Dupa ce PSD a depus moțiune de cenzură și a căzut guvernul, ei spun acum că nu e vina lor. Este evident, PSD care a depus moțiune, care a reușit să doboare guvernul și acum când trebuie să se voteze o nouă propunere, dumnealor sunt ocupați cu alte treburi. Mi se pare o poziție principial incorectă. Îi invit să își reconsidere punctul de vedere. Parlamentul României este organul suprem care reprezintă voința poporului și acolo se lucrează prin prezență, nu prin absență”, a declarat Klaus Iohannis.

