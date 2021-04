Stelian Ion, de la USR, pregătește modificări importante în domeniul justiției. Printre acestea se numără și introducerea unui aviz conform din partea CSM, pentru numirea procurorilor-șefi de către președinte.

Klaus Iohannis nu privește cu deschidere inițiativa ministrului USR. Președintele a comentat pe marginea acestui subiect în cadrul conferinței de marți.

„Președintele nu stă în niciun fel de aviz conform sau neconform, în conformitate cu Constituția României.

Deci, ca să fiu mai clar, dacă avizul CSM-ului devine conform, atunci CSM va putea să refuze propunerea ministrului, dar nu va putea să-l refuze pe președinte.

Totuși, mi se pare un pas care trebuie bine discutat cum și întregul proiect trebui mult mai bine discutat.

A existat un proiect care a fost lucrat pe când la Ministerul Justiției era domnul Predoiu. Acel proiect a fost discutat pe larg, în diferite formate. Proiectul elaborat de ministrul Stelian Ion nu a fost dezbătut în aceste formate, ci a fost trimis direct CSM-ului către avizare, ceea ce nu a corespuns nici interesului coaliției, nici spiritului legii, drept pentru care coaliția a înființat o comisie de parlamentari care împreună cu ministrul și cu alte autorități vor analiza aceste propuneri.

Este evident că în coaliție a existat o oarecare nemulțumire, pentru că nu au fost consultați, dar acest lucru s-a schimbat", a comentat Klaus Iohannis. Ce se face și ce NU se face în Joia Mare. Tradițiile acestei zile

„(...) Evident, eu cred că atribuțiile președintelui României nu trebuie diminuate și în consecință, personal, nu sunt de acord cu această variantă", a mai transmis președintele.

