Iohannis, despre realizările sale: Prin Pactul pentru Apărare, România a ajuns într-o poziție foarte respectată în NATO, iar prin Summit de la Sibiu le-am arătat liderilor europeni fața frumoasă a țării (VIDEO)

Klaus Iohannis a insistat, din nou, că nu va participa la o dezbatere cu Viorica Dăncilă pentru că PSD nu merită să fie legitimat. El a acuzat-o pe contracandidata sa că doar mimează democrația.

Întrebat de ce refuză dezbaterea cu Dăncilă, Iohannis a răspuns: „Din motivele pe care le-am expus. Fiindcă PSD-ul nu merită să fie legitimat, PSD-ul a guvernat împotriva românilor. Doamna Dăncilă a mimat un politician democrat și nu pot să intru într-o dezbatere cu o persoană care reprezintă un partid care a guvernat, efectiv, împotriva românilor”.

Rugat să enumere alte două realizări ale sale, în afară de înlăturarea PSD de la Putere despre care a vorbit deja, Iohannis a susținut: „Păi, puteți să vă alegeți care din ele, poate luăm una, așa, mai de la începutul mandatului, când am convins toate partidele parlamentare să semnăm acel Pact pentru 2% pentru Apărare, care ne-a adus realmente într-o poziție privilegiată și foarte respectată în NATO și, dacă vreți, poate mai spre sfârșitul mandatului, acel Summit de la Sibiu, unde i-am adunat pe toți liderii importanți din Europa și le-am arătat fața frumoasă a României”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.