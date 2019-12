Dragostea pentru România este forța de neclintit care ne face să luptăm pentru a păstra libertatea, democrația și pentru a avea un viitor prosper, a susținut Klaus Iohannis, la recepția oferită, la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Naționale a României.

Președintele a mai susținut că, odată cu Ziua Națională, aniversăm și trei decenii de la Revoluția din Decembrie 1989. Este un moment simbolic pentru a începe un nou parcurs, în care să ducem România acolo unde merită în rândul țărilor lumii, consideră șeful statului.

„Astăzi este cea mai emoționantă sărbătoare a națiunii noastre. Este ziua în care celebrăm sentimentele profunde care, generație după generație, ne unesc în jurul unor idealuri și proiecte majore.

Indiferent că trăim în interiorul granițelor țării sau în afara lor, ne leagă aceeași dragoste pentru România, și aceasta este forța de neclintit care ne face să luptăm pentru a păstra libertatea, democrația și pentru a avea un viitor prosper.

Odată cu Ziua Națională a României aniversăm, în acest an, și trei decenii de la Revoluția din Decembrie 1989. Este un moment simbolic pentru a marca încheierea, după 30 de ani, a unei etape dificile din istoria noastră postdecembristă și de a începe un nou parcurs, mai bun, în care să ducem România acolo unde merită în rândul țărilor lumii.

Doar împreună, cu speranță și încredere, implicați, uniți și solidari avem puterea să construim România europeană, modernă și puternică!”, a declarat Klaus Iohannis.

