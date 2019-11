Klaus Iohannis susține că o adevărată reformă instituțională poate fi făcută doar printr-o modernizare a Constituției, lucru imposibil de făcut în acest moment. Cu toate acestea, candidatul PNL la alegerile prezidențiale este de părere că anumite lucruri pot fi schimbate chiar cu actuala majoritate parlamentară, așa cum s-a întâmplat în cazul moțiunii de cenzură împotriva guvenului Dăncilă și la votul pentru instalarea guvernului Orban.

Întrebat în cadrul dezbaterii organizate marți seară, la Biblioteca Centrală, cum va reuși să grăbească ritmul și care ar fi reformele de arhitectură instituțională avute în vedere într-un eventual al doilea mandat, Klaus Iohannis a răspuns: ”O adevărată reformă instituțională se poate face modernizând Constituția. Acest lucru este acum imposibil cu configurația din Parlament. Sper ca după alegerile parlamentare să avem o configurație în Parlament în care să putem să discutăm.

Până atunci, sunt lucruri care până atunci pot fi făcute printr-o majoritate în Parlament.

Am văzut că și acum, contrar multor așteptări, s-a găsit majoritate și pentru moțiune, și pentru instalarea guvernului Orban. Se pot găsi majorități pentru a repara lucruri care au fost abordate greșit. De exemplu, legile justiției, procedurile de numire ale procurorilor-șefi peste marile parchete... aceste lucruri se pot discuta în Parlament. În Parlament putem discuta dacă alegem primarii într-un tur sau două.

Aștept de la noul guven sa fie proactiv și să putem face aceste lucruri.

După alegerile parlamentare sper într-o majoritate cu care să venim și să discutam despre reforme”.

De asemenea, întrebat dacă până la alegerile parlamentare din 2020 nu este prea târziu pentru a începe reformele instituționale și dacă are în vedere vreo procedură pentru alegerile anticipate, Iohannis a răspuns: ”Eu cred că se pot realiza alegeri anticipate, dar asta nu depinde doar de faptul că eu îmi doresc. Vom vedea după prezidențiale și după discuțiile pe buget. Multe lucruri pot fi rezolvate până atunci și multe discuții pot fi începute în așa fel încât atunci când avem o nouă majoritate să înceapă efectiv să lucreze și să le punem în practică”.

