Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat marți că reîntoarcerea în siguranță a elevilor la școli este o prioritate;

“Reîntoarcerea cât mai rapidă a elevilor la școală, dar nu oricum, ci în condiții de siguranță sanitară sporită este o prioritate. Deciziile în educație, în toată această perioadă dificilă a luptei cu pandemia s-au luat pe baz unor scenarii legate în mod direct de incidența și rata de infectare de la nivelul fiecărei localități.

Ne aflăm, iată, aproape de momentul în care majoritatea elevilor, indiferent de clasă, își pot relua orele în format fizic. Ne dorim ca acest lucru să rămână neschimbat până la finalul anului școlar, toți copiii să își poată finaliza cursurile în băncile școlilor”, a declarat șeful statului.

Totodată, acesta a subliniat că o ltă prioritate este redeschiderea cât mai multor tipuri de evenimente:

“În privința evenimentelor culturale, este imperativ să găsim soluții pentru redeschiderea cât mai multor tipuri de evenimente, atât în exterior, cât și în interior. Este evident rolul important pe care îl are cultura în revenirea la normalitate. Mă bucur că sunt proiecte pilot în acest domeniu și sper că în curând artiștii își vor putea relua contactul nemijlocit cu un public cât mai larg. I-am cerut în mod expres ministrului Culturii să fie deschis la toate soluțiile care sunt sigure din punct de vedere sanitar și care îi pot ajuta pe cei din industria spectacolelor, unul dintre domeniile cele mai afectate de restricțiile impuse de pandemie.

Mă bucur că sunt proiecte foarte bune pregătite și sunt foarte convins că, în săptămânile care urmează, campania de vaccinare va primi noi forme atractive și sper foarte mult că putem să-i convingem pe majoritatea românilor să se vaccineze”.

