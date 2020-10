Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut o conferință de presă, miercuri, la Palatul Cotroceni, ocazie cu care a reiterat faptul că nu a fost testat niciodată pentru COVID-19, întrucât nu s-a impus acest lucru.

„Nu m-am testat niciodată pentru că nu am fost în situația aceasta. Eu cred în măsurile despre care vorbesc. Chiar dacă ar fi o persoană bolnavă, pericolul e redus aproape la zero pentru că păstrez distanța și port masca. La fel și la Consiliul European, unde toată lumea a purtat mască, deși nu este obligatorie. Noi totuși am considerat că e bine să o purtăm, să păstrăm o distanță rezonabilă.”, a spus Iohannis, răspunzând unui jurnalist.

Șeful statului a mai precizat că există un protocol pentru situația în care s-ar îmbolnăvi, dar nu a dat detalii.

