Klaus Iohannis respinge varianta unui guvern PSD. Președintele României a invocat Constituția României, potrivit căreia, varianta de premier Alexandru Rafila nu este posibilă.

„PSD a obiținut cele mai multe voturi la alegeri, dar asta nu înseamnă că poate să emită pretenții la guvernare. Este o interpretare exagerată cu care vin în fața publicului. Constituția este foarte clară. Dacă un partid câștigă peste 50% din mandate, atunci are dreptul să formeze el guvernul, așa cum el își dorește și atunci, PSD ar fi obligat să desemneze un premier. În orice altă situație, președintele face consultări cu partidele politice și are deplină liberate să desemneze o persoană despre care crede că va coagula o majoritate, care să fie votată în Parlament. Au mai fost discutate (n.r. aceste probleme) de mai multe ori de CCR și nu e nciun dubiu", a declarat Klaus Iohannis în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, 16 decembrie.

PSD a câștigat alegerile, dar au obținut un scor insuficient pentru o viitoare guvernare. Cu 30%, nu are cu cine să se alieze. Totuși, Marcel Ciolacu insistă cu varianta de premier Alexandru Rafila, iar în cazul în care social democrații sunt excluși din calculele președintelui, nu vor mai depune jurământul în legislativ. În opinia lui Iohannis, strategia PSD nu se va contretiza.

„Nu există nciun motiv să boicoteze Parlamentul. De ce? Că sunt mai cu moț? E o copilărie", a declarat Iohannis.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, președintele a susținut că este deschis pentru orice variantă de premier din partea PNL - USR - UDMR.

