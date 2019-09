Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi că refuză noua remaniere cerută de către prim-ministru Viorica Dăncilă prin care propunea 6 nume noi de miniștri.

”Îmi cere o remaniere guvernamentală, îmi solicită eliberarea din funcție a unor miniștri, a unor interimari și numirea a 6 miniștri. Această remaniere este una neavenit, nepotrivită și o refuz clar.”, a declarat Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis i-a solicitat premierului Viorica Dăncilă să se prezinte în fața Parlamentului pentru votuld e confirmare a Parlamentului și a subliniat că nu va numi niciun ministru nou până la un vot în Parlament.

"Doamnă premier, vă spun acum direct și public: trebuie să vă prezentați în fața Parlamentului cu o solicitre de validare a guvernului, altfel lucrurile nu se pot rezolva.

Se vede că se teme de un vot în Parlament și trage de timp. PSD într-un mod jalnic se agață de putere. (...) Nici un ministru nu va fi numit nou în guvern decât după validarea din Parlament", a concluzionat Klaus Iohannis.

