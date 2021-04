Klaus Iohannis: Restricțiile diminuează răspândirea virusului, însă soluția pandemiei este una singură, vaccinarea în masă. Campania nu e în dificultate (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a reiterat că restricțiile au rolul de a diminua răspândirea virsului și că singura soluție pentru ieșirea din pandemia de COVID-19 este vaccinarea în masă. Campania de vaccinare, spune șeful statului, nu este în dificultate.

Președintele Klaus Iohannis, despre campania națională de vaccinare anti-COVID-19

„Pe de altă parte, zona de vaccinare, campania de vaccinare nu este în dificultate. Am discutat ieri, când am fost la primul centru mobil de vaccinare, cu domnul doctor Gheorghiță și l-am întrebat același lucru, fiindcă pe platforma de înscriere într-adevăr nu sunt foarte, foarte mulți, însă foarte mulți cetățeni se adresează medicului de familie care îi înscrie, mulți se adresează direct telefonic și bunăoară ieri am avut peste 90.000 de persoane vaccinate, dar înscrieri noi, summa summarum, tot atâtea, deci dacă menținem acest ritm și, sigur, vom diversifica campania de încurajare, în jur de 100.000 de persoane pe zi vaccinate, ne atingem obiectivele”, a declarat șeful statului, joi, în marja vizitei efectuate în Parcul Natural Văcărești cu ocazia Zilei Pământului.

Președintele Klaus Iohannis a explicat că, pentru atingerea obiectivelor de vaccinare anti-COVID-19, „s-a pornit pe mai multe paliere.

„S-a pornit pe mai multe paliere. S-a discutat cu firmele mari care doresc să își vaccineze personalul, inclusiv cu zona HoReCa, și există foarte mult interes, și aici vom avea cu certitudine un succes notabil. Pe de altă parte, este în plan o campanie prin care mergem noi mai aproape de cetățean. Vor fi instalate centre de vaccinare de diverse tipuri în zonele unde sunt foarte accesibil. Sunt în plan centre de vaccinare de tip drive-through, adică te duci cu mașina, acolo te vaccinezi, pleci mai departe. Toate acestea vor menține un ritm foarte ridicat, dar important este, până când suntem suficienți vaccinați, să respectăm, evident, restricțiile și să îi încurajăm pe toți să meargă să se vaccineze. Repet ce am spus și ieri, și altădată, restricțiile diminuează răspândirea virusului, însă soluția pandemiei este una singură, vaccinarea în masă”, a adăugat președintele Klaus Iohannis, care a vorbit în aceeași serie de declarații și despre evoluția epidemiologică, dar și despre situația din Ucraina.