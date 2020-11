După ce mai multe state membre ale Uniunii Europene (UE) au anunțat că iau în calcul închiderea stațiunilor de schi, președintele Klaus Iohannis a explicat ce se va întâmpla cu stațiunile de la munte din țara noastră, în contextul în care ne confruntăm în continuare cu o creștere semnificativă a numărului de noi cazuri de infecții cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.

În stațiunile de munte din țara noastră au început deja pregătirile pentru deschiderea sezonului de iarnă. Pârtiile sunt deja pregătite să îi primească pe turiști, în ciuda măsurilor de restricție impuse de guvernanți.

Întrebat despre cum vor decurge vacanțele de iarnă în această perioadă de criză sanitară și dacă românii vor putea să meargă la schi în acest sezon, Klaus Iohannis a făcut următoarele afirmații:

”La ultimul Consiliu la care am participat nu s-a discutat despre perioada de vacanță, dar între timp știu că în Consiliul Uniunii, care este puțin altceva, (...) s-a discutat mult despre stațiunile montane în perioada de vacanță. Opiniile sunt divergente, ca să mă exprim așa, iar în ce privește România noi vom elabora reglementări specifice și vom comunica aceste lucruri, însă măsurile generale rămân valabile și se aplică la toată lumea, indiferent dacă este pe schi, pe patină sau se duce pur și simplu să admire peisajul. Măsurile, restricțiile care sunt în vigoare pentru toată lumea, sunt în vigoare și pentru stațiunile de la munte.”, a precizat șeful statului.

