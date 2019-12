Iohannis: Resping cu fermitate orice opinie care pune sub semnul întrebării existența unei revoluții anticomuniste (VIDEO)

Resping cu fermitate orice opinie care pune sub semnul întrebării existența unei revoluții anticomuniste, plătite cu jertfă de sânge, pentru libertate și democrație, în Decembrie 1989, a declarat Klaus Iohannis, luni, la ședința solemnă a Parlamentului consacrată împlinirii a 30 de ani de la Revoluţie.

Președintele a precizat că oricine poate exprima opinii diferite referitoare la trecut, prezent sau viitor, dar această libertate nu poate să ducă în derizoriu adevărul.

