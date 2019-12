Avem datoria, mai presus de toate, să onorăm jertfa supremă a eroilor care și-au dat viața acum 30 de ani, pentru ca noi să ne bucurăm de libertate, a declarat președintele Klaus Iohannis, luni, la ședința solemnă a Parlamentului consacrată împlinirii a 30 de ani de la Revoluţie.

„Se împlinesc astăzi 30 de ani de la izbucnirea Revoluției, de la momentul în care s-a vărsat sânge în numele libertății și al democrației. În acele zile, românii au strigat în stradă cu toată puterea „Jos comunismul!” Sacrificiul de atunci ne-a adus libertatea și a făcut posibilă existența noastră de astăzi. Avem datoria mai presus de toate să onorăm jertfa supremă a eroilor și martirilor care și-au dat viața”, a declarat Iohannis, de la tribuna Parlamentului.

Șeful statului a mai spus că regimul comunist a fost ilegitim și ilegal: „Cei 45 de ani de dictatură comunistă ne-au îndepărtat de la valorile și principiile europene. Această epocă neagră a fost marcată de un profund dispreț față de lege, îngrădirea libertăților, de frică și teroare și foarte multe umilințe. Regimul comunist a fost ilegitim și ilegal. În anii dictaturii, represiunea regimului împotriva propriului popor a atins cote paroxistice. Comunismul a distrus patrimoniul, a introdus cenzura și controlul informativ și a instaurat teroarea cetățenească. Revoluția a pus capăt acestui lung șir de monstruozități, însă prețul plătit a fost imens pentru ca regimul antiromânesc să dispară”.

