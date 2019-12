Iohannis: Statul a întârziat nepermis de mult aflarea adevărului despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989. Această restanță e o fantomă care ne va bântui multă vreme (VIDEO)

Statul român a întârziat nepermis de mult aflarea adevărului despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989, a declarat Klaus Iohannis, luni, la ședința solemnă a Parlamentului consacrată împlinirii a 30 de ani de la Revoluţie.

Președintele a mai precizat că această restanță e o fantomă care ne va bântui pe toți multă vreme. Justiția trebuie să stabilească adevărul și să-i pedepsească pe cei vinovați, a mai spus el.

„După 1990, s-au denumit străzi, s-au construit monumente, s-au organizat evenimente. Cu un singur lucru am rămas datori: nu am aflat adevărul despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989. Statul român a întârziat nepermis de mult aflarea adevărului, iar aceasta este o piatră de încercare pentru justiție. Această restanță reprezintă o fantomă care ne va bântui pe toți multă vreme de acum încolo. Așadar, justiția trebuie să stabilească adevărul și să-i pedepsească pe cei vinovați”, a declarat Iohannis.

