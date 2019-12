Cea mai bună variantă e un Brexit cu acord și spre asta ne îndreptăm, a declarat Klaus Iohannis. Președintele s-a arătat mulțumit de rezultatul alegerilor anticipate care au avut loc joi, în Marea Britanie.

„Îmi manifest mulțumirea față de rezultutul de acolo, în sensul că e o majoritate clară și sperăm cu toții că se va finaliza Brexit-ul cu acord. E un rezultat foarte bun pentru România, cel din Marea Britanie, pentru că premierul Boris Johnson și Partidul Conservator au dorit și cred că vor și acum să realizeze Brexit-ul cu acel acord negociat cu UE. Acordul îi protejează pe românii noștri din Marea Britanie, le dă drepturi semnificative. Ne apropiem de această soluție. Cea mai bună variantă e un Brexit cu acord și spre asta ne îndreptăm”, a declarat Iohannis.

Partidul Conservator, condus de anti-europeanul Boris Johnson, a câştigat categoric alegerile parlamentare anticipate din Mare Britanie, organizate joi. (Detalii AICI)

