Președintele Klaus Iohannis a declarat luni că prin votul dat de români la referendum, aceștia au dat o lecție ”populismului, demagogiei și discursului antieuropean”. Într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni, șeful statului a catalogat drept ”impresionantă” mobilizarea românilor la urne.

”Peste 6 milioane de români au spus „DA” la referendumul pe care l-am convocat pentru viitorul României și au dat o lecție dură populismului, demagogiei și discursului antieuropean și antijustiție promovat în campanie de PSD.

Ieri a câștigat România europeană, democratică, în care justiția este independentă, în care hoții și infractorii stau la pușcărie, nu în fruntea statului.

Mobilizarea extraordinară a românilor a fost impresionantă.

Votul ne arată că democrația s-a maturizat, că cetățenii înțeleg ce armă puternică este votul”, a spus Iohannis.

Șeftul statului a criticat și felul în care s-a orgahnizat procesul de votare în Diaspora, acolo unde românii au stat ore în șir la coadă pentru a putea vota, iar unii dintre ei nu au reușit să-și exprima opțiunea electorală.

„Este însă inacceptabilă bătaia de joc a autorităților la adresa românilor din Diaspora. Românii au fost supuși unei noi umilințe din partea unor guvernanți incapabili să înțeleagă că rolul lor este să fie în slujba cetățeanului nu împotriva lui.

Eu cer autorităților responsabile să ia măsuri urgente astfel încât românii din Diaspora să poată vota în condiții normale.

Votul covârșitor pro-europrean exprimat de români face ca țara noastră să se detașeze clar în rândul statelor euopene care susțin proiectul european”, a spus președintele.

Cât despre rezultatele obținute de partide, Klaus Iohannis a subliniat că PNL poate deveni în acest moment cel mai important partid politic din România.

”Este de remarcat că PNL a obținut un scor istoric și îi felicit pentru acest lucru.

Europarlamentarele au fost câștigate de PNL. Astfel PNL este pe cale să devină cel mai important partid politic din România. Salut și votul pentru alte partide. Este remarcabil rezultatul obținut de Alianța USR-PLUS care arată că în România se poate construi o alternativă serioasă la actuala majoritate falimentară și s-a văzut că românii cred în așa ceva și își doresc o astfel de alternativă. Dacă adunăm voturile, ne dăm seama că PNL și USR-PLUS pot pune baza unei colaborări care vine ca o alternativă la actuala guvernare eșuată a PSD”, a mai spus șeful statului.

În acest context, președintele Iohannis a lansat un atac dur la adresa celor de la PSD, despre care a spus că au primit ”cea mai aspră sancțiune pentru modul dezastruos în care guvenează”.

”PSD a primit cea mai aspră sancțiune pentru modul dezastruos în care guvenează și pentru atacurile repetate la adresa justiției.

A avut dreptate să se teamă de votul românilor, dar nu l-a putut împiedica.

În acest context, m-a bucurat că și electoratul PSD a înțeles că agenda PSD este greșită.

Nimeni nu este și nu trebuie să fie mai presus de lege. Acest lucru a fost înțeles de toată lumea și de aceea votul la referendum mă bucură cu atât mai mult. Nimeni nu poate folosi guvernarea în România în interes propriu.

De astăzi începe schimbarea în bine în România. Avem multe de repart după dezastrul produs de PSD în doi ani și jumătate, din justiție, din economie, din sănătate, din educație.

Avem mult de lucru, să ne apucăm!”, a mai spus Klaus Iohannis.

