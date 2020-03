Președintele României, Klaus Iohannis, și Guvernul Orban au lansat vineri, la Uliești, Dâmbovița, Campania națională de împădurire „Românii planteză: O pădure cât o ţară”, care presupune, rintre altele, plantarea a 53 de milioane de puieți pe mii de șantiere, 2.500 de păduri care vor pleca de la zero, completarea a 7.000 de păduri, crearea unei perdele forestiere pe Autostrada Soarelui, plantarea pe nisipurile de la Dăbuleni.

„Să demonstrăm tuturor că, dincolo de măsurile administrative pe care le luăm împotriva tăierilor ilegale, dăm un semnal pentru pădurea suferindă în ultimii ani și să arătăm generațiilor viitoare că suntem preocupați să se bucurele și ele, așa cum o facem și noi azi, de păduri cât mai verzi și cât mai întinse”, a afirmat Costel Alexe, ministrul Mediului.

Premierul în exercițiu Ludovic Orban a adăugat, la rândul său, că este nevoie „să refacem pădurile României peste tot unde este nevoie”.

„Codru-i frate cu românul, zice o vorbă veche. Să arătăm că și românul e frate cu codrul. Să refacem pădurile României peste tot unde este nevoie, peste tot unde există risc de afectare a mediului, a solului, a aerului, astfel încât să asigurăm un viitor cert pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Îi mulțumesc președintelui României, Klaus Iohannis, pentru înaltul patronaj acordat acestei campanii de împăduriri”, a afirmat Ludovic Orban.

Președintele României, Klaus Iohannis, a îndemnat Guvernul Orban să găsească „noi instrumente pentru a proteja pădurile României”.

„O campanie amplă, care cu singuranță va lăsa urme profunde pozitive, de această dată. Pădurile sunt aurul verde al României. Acest aur trebuie protejat și înmulțit. Avem încă păduri care sunt foarte valoroase, avem păduri care pot fi exploatate, dar dacă ne uităm în jur, aici unde suntem astăzi, este un rest din ce pe vremuri se numea Codrii Vlăsiei, care au fost codrii care s-au întins cât puteai să vezi cu ochii. Astăzi avem doar câteva zone mici, care mai sunt pădure. Cred că în acest context, pot să spun câteva lucruri foarte clare. Pădurea trebuie protejată. Este inadmisibil ca în sec. XXI să mai avem tăieri ilegale masive. Îl rog pe domnul prim-ministru și pe membrii Guvernului prezenți aici să găsească noi instrumente pentru a proteja pădurile României”, a declarat Klaus Iohannis, la Uliești, Dâmbovița.

