Președintele Klaus Iohannis a declarat că românii au exprimat un vot ”clar” la alegerile pentru Parlamentul European și un vot ”foarte, foarte clar” la referendum, dar, în mod regretabil, majoritatea din Parlamentul de la București nu s-a schimbat. Lucrurile vor sta altfel, însă, după alegerile parlamentare de anul viitor.

”PSD încă nu a înțeles că poporul e suveran și votul trebuie pus în practică.

Românii au dat un vot clar pentru europarlamentare și un vot foarte, foarte clar pentru referendum, dar, în mod regretabil, încă nu s-a schimbat majoritatea la Parlamentul nostru. Dar vom avea alegeri și aici...

Oamenii au spus că vor o bună guvernare, dar PSD-știi au spus că nu le vor da așa ceva.

Această majoritate toxică a PSD din Parlament va trebui să dea socoteală la alegerile parlamentare”, a declarat Klaus Iohannis.

