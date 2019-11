Klaus Iohannis a declarat duminică seară, după publicarea exit-poll-urilor din turul al doilea, care îl indică drept câștigător categoric al prezidențialelor, că România este cea care a câștigat.

”România a câștigat. România modernă, România europeană, România europeană, România normală a câștigat astăzi. Românii au fost eroii zilei de astăzi au mers într-un număr impresionant să voteze și acesta este cel mai important câștig de azi: faptul că românii au mers la vot. O mențiune specială pentru românii din diaspora care au mers in număr extraordinar de mare la vot.

Este o victorie importantă. Este cea mai categorică victorie obținută vreodată impotriva PSD.

Primesc această victorie cu bucurie, cu mulțumire, cu modestie și cu încredere în România. Vă promit astăzi, aici, în această seară, că voi fi președintele tuturor românilor, și a celor care m-au votat și a celor care nu m-au votat.

Voi fi și prfeședintele românilor care nu au votat deloc cu sperranța că data viitoare vor merge totuși la vot”, a declarat Klaus Iohannis.

Totodată, Klaus Iohannis a precizat că se va implica pentru crearea unei noi majorități parlamentare.

”După această victorie sunt multe lucruri de făcut, de reparat. Mă voi implica pentru a crea o nouă majoritate, compusă din partidele democratice, care vor duce România spre modernizare, europenizare. Voi fi un președinte total implicat pentru România.

Este o înfrângere semnificativă pentru PSD, dar trebuie să fim realiști. Dar războiul nu a fost câștigat încă. E nevoie să mergem la vot și la locale și la parlamentare. Abia când PSD e trimis în Opoziție vom putea face ce ne-au cerut azi românii, să facem România normală, așa cum ne-o dorim cu toții.

În România normală trebuie să fie alegătorii liberali, alegătorii USR PLUS, alegătorii PMP, UDMR și da, și alegătorii PSD. Eu nu am un război cu alegătorii PSD, am un război cu PSD, care încearcă să se crampioneze de putere în județe, în comunități.

Vă invit, rămâneți conectați, mergeți la vot în număr mare.

În România normală trebuie să aibă loc cercetătorii, pensionarii, inginerii, muncitorii, toți românii din Diaspora. Nu există mai multe Românii, există o singură Românie, omânia noastră, a tuturor. Cu toții trebuie să punem umărul pentru a construi România normală”, a mai declarat Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.