Preşedintele Klaus Iohannis participă la evenimentul cu tema "Schimbările climatice, relaţia om-natură şi sănătatea publică", organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, de Administraţia Prezidenţială şi de Biroul pentru România al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

În cadrul evenimentului, Klaus Iohannis a susținut că nicio economie sau societate, oricât de avansate, nu au fost pregătite pentru o criză de o asemenea amploare cum e pandemia de coronavirus. Iohannis a mai afirmat că România, deși cu un sistem sanitar șubred și resurse financiare mai puține decât alte state UE, a demonstrat că are capacitatea instituțională de a acționa rapid pentru a ține virusul sub control. Șeful statului a insistat apoi pe vaccinarea anti-COVID și respectarea măsurilor de prevenție.

