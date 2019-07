Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, în cadrul conferinței de presă comune, cu premierul moldovean, Maia Sandu, că România va sprijini în continuare parcursul european al Republicii Moldova și a anunțat crearea unui grup de experți care să se ocupe cu acordarea de asistență dedicată consolidării instituțiilor din țara vecină și că va susține deblocarea asistenței financiare pentr Republica Moldova.

BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! BIETUL FUEGO! A AJUNS NUMAI PIELE SI OS! IRINA LOGHIN E ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)

”Este foarte important și simbolic faptul că această primă vizită oficială a doamnei prim ministru de la preluarea mandatului are loc în România la București. Este important pentru că România a fost, este și va fi cel mai constant și dedicat susținător al Republicii Moldova, pentru transformarea democratică a țării și atingerea nivelului de prosperitate și securitate pe care îl doresc cetățenii săi și pentru parcursul său european.

Este simbolic pentru că România a susținut transferul pașnic de putere care a pus capăt situației de criză politică. Am transmis mult succes în acest mandat deloc ușor. Doresc să-i asigur de tot sprijinul României și al meu personal în condițiile angajamentului pentru parcursul european al Republicii Moldova”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului a precizat că va urmări personal derularea activității grupului de experți.

”Am evidențiat susținerea clară a României pe aceste coordonate. Totodată, i-am informat pe distinșii mei oaspeți despre disponibilitatea României de a acorda asistență dedicată consolidării instituțiilor din Republica Moldova. Vom crea un grup de experți din domeniile relevante care vor identifica domeniile unde este nevoie de astfel de asistență. Partea noastră a constituit acest grup și am avut deja o primă întâlnire. Voi urmări personal derularea acestei inițiative”, a mai spus președintele.

LIDIA BUBLE, GOALĂ PUȘCĂ LA DUȘ! RĂZVAN A PRINS-O ÎN FAPT! AVEM IMAGINI COMPROMIȚĂTOARE (GALERIE FOTO)

De asemenea, Iohannis a declarat și că România va susține deblocarea asistenței financiare europene pentru Republica Moldova.

”Azi am discutat despre importanța proiectelor bilaterale, mai ales a celor strategice de interconectare energetică. Cred cu tărie că UE în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor din Republica Moldova care în majoritate și-au manifestat sprijinul pentru agenda europeană.

Am menționat în discuția de azi demersurile pe care le-am întreprins eu în sprijinul Republicii Moldova. România în coordonare cu partenerii săi europeni va susține deblocarea asistenței financiare europene pentru Republica Moldova necesare pentru investiții în reforme. Am reiterat azi importanța majora reglementării conflictului din regiunea Transnistreană cu respectarea independenței teritoriale a Republicii Moldova”, a mai precizat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.