Klaus Iohannis: România e și ea expusă riscurilor de fenomene meteo extreme. Efectele schimbărilor climatice sunt dramatice și cu impact direct asupra sănătății noastre (VIDEO)

România este și ea expusă riscurilor de fenomene meteo extreme, efectele schimbărilor climatice fiind dramatice și cu impact direct asupra sănătății, a declarat președintele Klaus Iohannis, miercuri, la evenimentul cu tema "Schimbările climatice, relaţia om-natură şi sănătatea publică", organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii.

„Aproape toate pandemiile apărute de-a lungul timpului și 70% dintre bolile emergente au fost cauzate de microorganisme de origine animală, care migrează, prin contact ridicat, de la animale la oameni. Această migrație este facilitată de o relație nesănătoasă cu mediul înconjurător prin diminuarea habitatelor naturale și distrugerea biodiversității, exploatarea animalelor sălbatice sau cauzarea de schimbări climatice majore”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului a avertizat că „efectele schimbărilor climatice asupra sănătății publice sunt grave și vor deveni extrem de grave dacă nu ne preocupăm de combaterea lor”.

