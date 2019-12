Iohannis: E nevoie de o abordare integrată nouă, problemele sistemice din Educație nu pot fi rezolvate prin măsuri punctuale / M-am ferit să aduc în discuție chestiuni vitale doar pentru a obține o știruță pe Facebook

Educația are nevoie de o reformare profundă, drept pentru care am lansat proiectul România Educată, a declarat Klaus Iohannis, joi seară. Șeful statului a mai susținut că problemele din Educație sunt sistemice, deci nu pot fi rezolvate prin măsuri punctuale, ci printr-o abordare complet nouă.

Contrar a ce a declarat ministrul Educației, Iohannis consideră că rezultatele dezastruoase obținute de elevii români la testele PISA trebuie să ne îngrijoreze deoarece „e vorba de viitorul națiunii noastre”.

Fostul premier Dacian Cioloș a susținut că e nevoie de un nou pact național pentru Educație între toate partidele în care să se spună clar că ministrul Educației trebuie să aibă mandat de 5 ani, chiar dacă se schimbă Guvernul.

Întrebat ce crede despre această propunere, Iohannis a răspuns: „E un lucru important să discutăm despre Educație. E un lucru extrem de important. Probabil și în lumina celui mai recent studiu PISA, care a arătat că s-au înregistrat regrese. Aceste chestiuni pentru mine nu sunt noi. Am spus-o și public la începutul primului mandat că Educația are nevoie de o reformare profundă, drept pentru care am lansat proiectul România Educată, un proiect extrem de important, despre viitorul Educației din România. E și acum în faza de dezbatere și când vom avea concluziile consolidate, vom ajunge cu siguranță în faza în care voi prezenta partidelor acest concept și atunci va fi nevoie de un larg sprijin politic pentru a implementa ce va conține acest concept. Asta, sigur, la vremea respectivă poate fi discutat”.

Iohannis a insistat că nu a urmărit niciodată să abordeze subiecte atât de sensibile în perioade de campanie: „M-am ferit mereu să aduc în discuție aceste chestiuni de o importanță vitală în condiții de campanie sau doar pentru a obține o știruță pe Facebook”

„E important de subliniat, în acest context, că o condamnare paușală nu ajută pe nimeni, cum nici măsurile punctuale nu ajută sistemul, după cum am văzut în ultimii ani. Avem multe școli foarte bune, mulți profesori foarte buni, elevi cu rezultate extraordinare la olimpiadă. Avem o discrepanță inadmisibă între învățământul din urban și rural, avem rezultate destul de proaste la teste precum PISA. Asta trebuie să ne dea de gândit, dar nu într-un mod electoralist, ci într-un mod în care putem reforma profund întregul sistem. Sunt foarte hotărât să merg mai departe cu România Educată și, la final, să avem o legislație și o abordare care să facă sistemul de educatie real și durabil mai bun”, a mai declarat Klaus Iohannis.

Cât despre afirmația ministrului Educației, Monica Anisie, potrivit căreia rezultatele PISA nu ar trebui să ne îngrijoreze, șeful statului a răspuns: „Ba trebuie să ne îngrijorăm. Eu am făcut-o de la început, de asta am făcut proiectul România Educată. Lucrurile trebuie îmbunătățite sistemic, nu pot fi rezolvate prin măsuri punctuale, nici măcar printr-o lege nouă. E nevoie de o abordare integrată nouă și e cazul să fim îngrijorați, că e vorba de viitorul națiunii noastre”.