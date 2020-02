Iohannis: România e de acord ca fondurile europene să fie legate de respectarea statului de drept, dar trebuie stabilite criterii concrete (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat că România este de acord ca acordarea fondurilor europene să fie condiționată de respectarea statului de drept, numai că trebuie stabilite criterii concrete.

„E destul de complicat de legat fondurile UE de statul de drept. România nu se opune la acest mecanism, suntem de acord să se lege acordarea fondurilor de statul de drept, dar specialiștii mai au mult de lucru până la elaborarea de criterii concrete. Dacă se ajunge la o procedură clară, suntem ok cu ea”, a declarat Iohannis.

