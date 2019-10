Președintele Klaus Iohannis a făcut referire la scadalul menținerii avioanelor la sol în ziua moțiunii de cenzură, în discursul pe care l-a susținut duminică, în fața aleșilor liberali, la evenimentul de lansare a programului său.

Șeful statului a vorbit despre problemele pe care le are România din punctul de vedere al infrastructurii de transport.

”România normală este România conectată care investește inteligent în infrastructură. Creșterea bunăstării și calității vieții noastre depind în mare măsură și de infrastructura de transport care, în acest moment, este depășită.

România are nevoie de investiții în infrastructură, în special în cea de transport. Din păcate, și în această privință stăm foarte prost în rândul statelor UE pentru toate tipurile de transport. Iar PSD știe bine de ce - pentru că au dorit să țină avioanele la sol și promisiunile în aer”, a declarat Klaus Iohannis.

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc este așteptat să se prezinte la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a da explicaţii atât în dosarul în care este acuzat de fosta șefă a companiei că ar fi cerut ținerea la sol a aeronavelor în ziua moțiunii de cenzură, dar și în cel mai recent dosar legat de CFR.

Fostul director al TAROM, Mădălina Mezei, a mers în urmă cu o săptămână la DNA pentru a da declarații în faţa procurorilor. Deși a negat vehement acuzațiile că ar fi încercat să saboteze cursele aeriene, ministrul Transporturilor a recunoscut că s-a întâlnit cu Mădălina Mezei, cu o seară înainte de moțiune, precum și că i-a cerut o listă cu pasagerii zborurilor din ziua în care Guvernul Dăncilă avea să rămână fără sprijin în Parlamentul României. Totuși, susține demnitarul social-democrat, a făcut acest lucru doar pentru a se asigura că totul este în regulă.

La DNA s-a prezentat și fostul șef al CFR, Constantin Axinia. El a declarat că a fost audiat de procurori în condițiile în care a fost dat afară de Răzvan Cuc pentru că ar fi refuzat să semneze contractul de modernizare a tronsonului de cale ferată Braşov-Sighişoara.

